Hollow Knight Silksong avrà micro-transazioni? Risponde il Team Cherry, chiarendo il disguido su Xbox Store

Nelle ore scorse è emerso un altro dibattito su Hollow Knight Silksong, in questo caso su una questione piuttosto inaspettata considerando il gioco: la presenza di micro-transazioni, che sembravano essere indicate dalla pagina dedicata su Xbox Store, ma su cui il Team Cherry ha fatto poi chiarezza assicurando che non ci saranno tali caratteristiche.

L'idea è sorta dalle informazioni contenute sulla pagina di Xbox Store che riportava "acquisti in-game (inclusi oggetti random)" tra le caratteristiche del gioco, cosa che peraltro avrebbe portato la classificazione ESRB a "Teen", contrariamente al primo capitolo che è invece un "E", dedicato a tutti.

Questo sembrava indicare la presenza di micro-transazioni per l'acquisto di oggetti nel gioco, tanto da andare anche a modificare la classificazione per fasce d'utenza, ma pare che il tutto sia stato invece un errore, come chiarito dal team.