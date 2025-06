Cronos: The New Dawn si mostra in un nuovo trailer incentrato sul gameplay di questo strano horror

Bloober Team ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer per Cronos: The New Dawn, che mostra qualche frammento in più del gameplay di questo strano e interessante horror con elementi fantascientifici, caratterizzato da un'ambientazione peculiare.

Il gioco si svolge in due ambientazioni temporali diverse: un futuro decadente e post-apocalittico e la Polonia degli anni 80, recuperando in questo modo anche alcuni elementi del retroterra caratteristico di Bloober Team, visti anche in The Medium.

Ci troviamo dunque ad alternarci tra una realtà ipotetica e decisamente mal messa nel futuro e una ricostruzione alquanto realistica, ispirata al distretto Nota Huta di Cracovia, cosa che crea un contrasto notevole.