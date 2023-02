Nuovo Nintendo Direct in arrivo la prossima settimana, per due noti leaker

Si accumulano le voci di corridoio su un nuovo Nintendo Direct che potrebbe arrivare già la prossima settimana, in base a quanto riferito da due differenti leaker piuttosto noti, ovvero Jeff Grubb ed Ember.

Nel corso del suo podcast Jeff Brubb's Game Mess di ieri, il noto giornalista Jeff Grubb ha riferito di aver sentito voci insistenti, tramite fonti non meglio identificate, di un Nintendo Direct fissato per "la settimana del 6 febbraio", ovvero la prossima, che va dal 6 al 12 febbraio.

La cosa rientrerebbe abbastanza nello schema standard di Nintendo, che spesso trasmette un Nintendo Direct piuttosto presto nell'anno, tra febbraio e marzo.

Difficile ovviamente dire cosa possa esserci all'interno, ma ci sarà probabilmente spazio per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che potrebbe ormai essere vicino all'uscita, essendo rimasto "bloccato" dalla situazione internazionale. Ma ovviamente potrebbero esserci anche un sacco di sorprese, nel caso si trattasse di un evento di calibro maggiore.

Qualcosa di simile è arrivato anche dal leaker noto su Twitter come Ember, che nel messaggio riportato qui sotto ha scritto "Annuncio imminente sul Nintendo Direct", senza aggiungere altro ma con l'idea che tale annuncio possa arrivare già nelle prossime ore.



Ember pare sia un leaker conosciuto soprattutto in ambito Marvel Cinematic Universe e cinema, ma a quanto pare potrebbe avere collegamenti anche in altri settori, sebbene la questione sia ovviamente ancora molto sospetta.