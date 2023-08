Starfield: data di uscita, edizioni, prezzi e tutto quello che sappiamo sul GDR sci-fi di Bethesda

Dopo una lunghissima attesa, finalmente tra poche settimane potremo gettarci a capofitto in Starfield ed esplorare in lungo e in largo l'universo fantascientifico realizzato da Bethesda, la casa di GDR d'eccellenza come The Elder Scrolls e Fallout. Questo articolo è pensato come una guida all'acquisto e un contenitore delle informazioni principali sul gioco. Troverete dunque tutti i dettagli su data di uscita, edizioni, requisiti PC e una panoramica della trama e le meccaniche di gioco di Starfield.

Data di uscita e piattaforme Starfield debutterà nei negozi fisici e digitali il prossimo 6 settembre 2023 e sarà disponibile esclusivamente per PC e Xbox Series X|S. Questo significa che no, Starfield non sarà disponibile su PS5 e ufficialmente non è in lavorazione un porting per la console ammiraglia di Sony. Il motivo è semplice: per chi non lo sapesse, nel 2021 Microsoft ha acquisito Zenimax, la compagnia madre di Bethesda, e dunque alcuni dei giochi realizzati dalla compagnia arriveranno esclusivamente sulle piattaforme dell'ecosistema verdecrociato, in questo caso per l'appunto Xbox Series X|S e PC.

Starfied sarà su Xbox Game Pass? Come tutti i giochi realizzati dai team first party degli Xbox Studios anche Starfield sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass dal lancio. Xbox Game Pass è il servizio in abbonamento di Microsoft che permette agli iscritti di accedere a un gargantuesco catalogo di oltre 500 giochi, inclusi tutti quelli realizzati dai team degli Xbox Game Studios su PC, Xbox Series X|S e One. L'abbonamento base per console costa 10,99 euro, quello per PC 9,99 euro al mese e quello Ultimate 14,99 euro al mese. Quest'ultimo permette di usufruire del servizio sia su PC che su Xbox, di sfruttare xCloud per giocare in streaming da qualsiasi dispositivo compatibile (come ad esempio smartphone, tablet e Smart TV) e altri vantaggi. Inoltre sia il piano PC che Ultimate includono nel prezzo EA Play, una raccolta dei migliori giochi di Electronic Arts. Precisiamo che Starfield non sarà incluso in Xbox Game Pass Core, il nuovo abbonamento che dal 14 settembre andrà a sostituire Xbox LIVE Gold. Questo servizio infatti include una selezione di giochi realizzati dagli Xbox Studios e le terze parti, ma tra questi non rientra il nuovo GDR di Bethesda.

Edizioni, prezzi, bonus di prenotazione e Xbox Play Anywhere Starfield arriverà nei negozi fisici e digitali in tre edizioni differenti: Standard, Premium e Constellation Edition. L'edizione Standard, disponibile al prezzo di 79,99 euro per Xbox Series X|S e PC (Windows Store) e di 69,99 euro per PC tramite Steam. La Standard Edition inoltre è inclusa all'interno degli abbonati Xbox Game Pass (console), PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Abbiamo poi la Starfield Premium Edition, disponibile sugli store digitali o come codice download al prezzo di 109,99 euro per Xbox Series X|S e PC (Windows Store) e al prezzo di 99,99 euro per PC via Steam. Come abbiamo visto in precedenza questa versione permette di iniziare a giocare già dall'1 settembre 2023, ma non si tratta chiaramente dell'unico bonus. Nel dettaglio questa edizione include: Gioco base

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata)

Fino a 5 giorni di accesso anticipato

Pacchetto skin Costellation

Accesso a Artbook Digitale e Colonna sonora originale di Starfield Coloro che hanno già acquistato l'edizione Standard di Starfield possono eseguire l'upgrade alla Premium Edition al prezzo di 34,99 euro sia tramite gli store digitale che acquistando un codice dowload fisico da riscattare su Xbox Store. Presso GameStop è disponibile l'upgrade al prezzo di 39,99 euro, ma in questo caso oltre al codice è incluso anche la Toppa di Costellation e una custodia Steelbook di Starfield. Abbiamo infine la ricca e costosa Constellation Edition di Starfield, una vera e propria edizione per collezionisti venduta al prezzo di 299,99 euro da GameStop e lo store ufficiale di Bethesda. Include una copia del gioco in versione digitale, uno Steelbook e come portata principale un orologio Chronomark a tema Starfield all'interno di una custodia apposita a forma di valigetta. Questa edizione comprende anche i bonus della Premium Edition, per riassumere ecco cosa troverete all'interno: Gioco di base Starfield

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata)

Fino a 5 giorni di accesso anticipato

Pacchetto skin Costellation

Accesso a Artbook Digitale e Colonna sonora originale di Starfield

Custodia Steelbook

Toppa di Costellation

Credstick con codice di gioco inciso a laser

Orologio Chronomark di Starfield con custodia Purtroppo nel momento in cui scriviamo risulta terminata da ambo le parti, ma in futuro potrebbero arrivare nuove scorte. A prescindere dall'edizione scelta e la piattaforma di riferimento, prenotando Starfield presso i rivenditori autorizzati riceverete il bonus Pacchetto Skin Vecchio Marte, che include: Recisore Laser

Casco da Scavo

Zaino da Scavo Inoltre, segnaliamo che Starfield fa parte del programma Xbox Play Anywhere di Microsoft. Questo significa che acquistandolo su Xbox Store avrete accesso sia alla versione Xbox Series X|S che a quella PC con una singola copia, con tanto di salvataggi cross-save automatici. In pratica potrete passare da una piattaforma all'altra senza soluzione di continuità, ripartendo l'avventura da dove l'avevate lasciata.

Headset e controller Xbox in edizione limitata a tema Starfield Considerando l'importanza di Starfield all'interno della line-up Xbox del 2023, Microsoft ha pensato bene di realizzare delle edizioni limitate a tema del Controller Wireless Xbox e delle Cuffie Wireless per Xbox, con colorazioni, motivi e rifiniture che richiamano lo stile spaziale con quel leggero tocco retrò e analogico di Starfield. Il controller Xbox è disponibile all'acquisto al prezzo consigliato di 74,99 euro presso i rivenditori autorizzati. L'headset Xbox di Starfield invece è acquistabile al prezzo consigliato di 124,99 euro presso i rivenditori autorizzati.

Requisiti di sistema PC di Starfield Di seguito abbiamo elencato i requisti di sistema ufficiali della versione PC di Starfield: Minimi Sistema operativo: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD necessario Consigliati Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD necessario

Stafield girerà a 60 fps su Xbox Series X? Ci saranno delle modalità grafiche? A differenza di tanti altri giochi approdati su Xbox Series X|S, Starfield avrà un'unica modalità grafica. Non permetterà dunque di scegliere se favorire il framerate alla risoluzione e viceversa. Il team di Bethesda ha confermato che Starfield non girerà a 60 fps su console, una decisione presa per favorire la stabilità delle performance e garantire la massima fedeltà grafica. Di conseguenza il gioco girerà a 30 fps con risoluzione 4K su Xbox Series X e di 1440p su Xbox Series S. "È 4K su X e 1440p su S, l'abbiamo bloccato a 30 fps, perché volevamo garantire la massima fedeltà e che ci fossero dentro tutte le caratteristiche possibili, non volevamo sacrificare aspetti del gioco", ha riferito il game director Todd Howard. "Considerando questi open world giganteschi e dinamici, con tanti dettagli dove tutto può succedere. Volevamo raggiungere un tale livello anche in questo caso".

La storia di Starfield Per quanto Bethesda stia mantenendo il massimo riserbo su molti dettagli sulla trama di Starfield, lasciando ai giocatori l'onere e il piacere di scoprirla da soli avanzando nel gioco, è possibile comunque fare una panoramica del setting e della premessa narrativa. Starfield è ambientato intorno all'anno 2330 nei Sistemi Colonizzati, una regione dello spazio fortemente colonizzata dalla razza umana e lontana circa 50 anni luce dal nostro Sistema Solare. Nel futuro disegnato da Bethesda la tecnologia è avanzata a tal punto che è possibile viaggiare nello spazio a bordo di navi spaziali e visitare nuovi pianeti. Tuttavia, con il tempo lo spirito pionieristico che ha dato vita all'espansione della razza umana nello spazio si è affievolito, così come gli sforzi per esplorare ciò che al di fuori dello spazio conosciuto. Inoltre, l'umanità è tutt'altro che unità e ci sono varie fazioni mosse da differenti ideologie e interessi sparse per tutto lo spazio. In questo contesto, il personaggio del giocatore, che creeremo tramite un editor definendone sia sesso e aspetto fisico che il backound e le abilità iniziali, è un dipendente della compagnia mineraria Argus Extractors inviato su Kreet, una luna del pianeta Anselon. Non sappiamo bene in che modo, ma durante la primissima missione il nostro personaggio scoprirà un misterioso artefatto alieno dalle origini sconosciute, che gli causerà delle criptiche visioni. Dopo questi eventi verremo contattati dai membri della Constellation, un'organizzazione che include quelli che si autodefiniscono "gli ultimi esploratori dello spazio", che proporrà al nostro personaggio di unirsi a loro per fare luce sul mistero legato a dei strani manufatti, proprio come quello che abbiamo trovato noi. Da qui in poi il resto è nelle mani del giocatore, che tramite le sue decisioni deciderà l'evolversi della narrazione e il destino di personaggi, fazioni e dell'intero spazio conosciuto.