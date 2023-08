Fanatical: 12 giochi a 7,99€ per beneficienza a Into Games, che aiuta i giovani sviluppatori

Parliamo di una lista interessante di giochi . Tra i più noti vi sono Sable - avventura esplorativa dai colori pastello in un ampio deserto -, Overcooked - gioco multigiocatore a tema culinario nel quale dobbiamo gestire folli cucine - e West of Dead - uno sparatutto con visuale isometrica e struttura roguelite.

È ora disponibile su Fanatical un nuovo bundle di giochi : parliamo di 12 titoli a soli 7.99€ . Ovviamente potete anche spendere di più, visto che i ricavati sono destinati a Into Games, "organizzazione no-profit nazionale del Regno Unito per le competenze e le carriere nei giochi". Precisamente, i giochi inclusi sono:

Into Games, chi è e cosa fa

Into Games è una società no profit del Regno Unito che si occupa di aiutare persone bisognose ad avvicinarsi al mondo dello sviluppo dei videogiochi. Tramite una rete di 2.000 volontari hanno aiutato oltre 100.000 giovani ad accedere a tutte le informazioni necessarie per cercare un lavoro in questa industria e hanno creato oltre 250 nuovi ruoli. Con Into Games Clubs, la compagnia ha aiutato 1.000 scolari a creare il proprio primo videogioco e incontrare sviluppatori di studi locali. Into Games offre anche borse di studio.

Si tratta di una buona causa da supportare, non credete?