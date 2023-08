Classifica USA: PS5 e Remnant II sono i più venduti a luglio 2023

Circana (ex-NPD Group) ha pubblicato i dati di vendita videoludici per il Nord America, svelando quali sono i giochi più venduti a luglio e non solo. Partiamo dalla Top 10 dello scorso mese:

Remnant II Diablo IV Call of Duty: Modern Warfare II Hogwarts Legacy Final Fantasy XVI Pikmin 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Street Fighter 6 Elden Ring MLB The Show 23 Star Wars Jedi: Survivor Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops II Minecraft FIFA 23 Exoprimal Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man Dead Island 2 Call of Duty: Black Ops III

Come potete vedere, Remnant II è stato in grado di ottenere la prima posizione battendo anche il recente Diablo IV e, più in generale, nomi di alto livello come Modern Warfare II, Hogwarts Legacy, Final Fantasy 16 e anche le esclusive Nintendo Pikmin 4 e Tears of the Kingdom.

Per quanto riguarda le console, PS5 è la più venduta sia in termini di unità che di vendite in dollari, mentre Switch ha preso ritmo e in media l'hardware è calato del 19% rispetto a luglio 2022. In totale, a luglio i giocatori hanno speso 4.2 miliardi di dollari, ovvero un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.