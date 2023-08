Xbox Series X Console Wraps: prezzo e data di uscita delle fasce per console, una a tema Starfield

Microsoft ha annunciato le Xbox Series X Console Wraps, ovvero delle coperture per la console che gli donano uno stile alternativo. Precisamente, la compagnia ha mostrato tre modelli, due in stile camo e - più importante - uno dedicato a Starfield. Solo due però arriveranno in Italia.

La società di Redmond spiega: "Sappiamo che i giocatori vogliono poter personalizzare le loro console e mostrare il loro sostegno ai loro giochi preferiti, e stiamo offrendo un'opzione che è più conveniente e più sostenibile rispetto all'acquisto di una console in edizione speciale o limitata. Con il lancio di Series X Console Wraps, è possibile personalizzare la console che già si possiede."

"Le fasce sono state progettate specificamente per Xbox Serie X e hanno una vestibilità personalizzata e di precisione. Ogni dettaglio è stato preso in considerazione per garantire che le prestazioni della console siano preservate: le prese d'aria sono tutte libere e sono stati aggiunti dei piccoli piedini alla base delle fasce per garantire che l'aria possa fluire liberamente attraverso la console. Realizzati con pannelli a nucleo solido e stratificati con finiture in tessuto high-tech, i Wraps vengono ripiegati intorno alla console e fissati con un gancio e un anello. L'interno delle fasce è stampato con disegni in silicone che mantengono la fascia in posizione."