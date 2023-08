Project Mugen è un nuovo GDR a mondo aperto per PS5, PC e mobile, sarà alla Gamescom 2023

NetEase Games e Naked Rain hanno confermato di star lavorando a un nuovo gioco di ruolo a mondo aperto con ambientazione urbana, noto per ora come Project Mugen. È in sviluppo per PS5, PC, iOS e Android.

Al momento non sappiamo praticamente null'altro a riguardo, se non che sarà presentato alla Gamescom 2023 il 24 agosto.