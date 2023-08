Lies of P, il trailer della Gamescom 2023 ci mostra tanti nemici, ambientazioni e personaggi

La voce narrante che possiamo udire nel trailer di Lies of P afferma, in traduzione: "Quante bugie diresti? Quanti nemici affronteresti? Quante battaglie sopporteresti? Quante vittorie? Quanti fallimenti? Quanti cuori infranti? Quante atrocità? Quante bugie diresti... per essere umano?"

Lies of P, quante bugie?

Pinocchio può usare un braccio meccanico per attivare vari attacchi speciali

Lies of P è basato su Pinocchio di Collodi, ma ovviamente ambientazione, personaggi e storia sono completamente diversi. Ciò che viene ripreso è però il concetto di bugia, che in questo gioco diventa il simbolo dell'essere umano. Gli automi di Lies of P non possono infatti mentire, sebbene questo non basti per impedire loro di impazzire e fare una carneficina.

Dire bugie sarà al centro del gioco non solo a livello narrativo ma anche a livello di gameplay, in quanto potremo mentire in alcune situazioni. Quanto questo influenzi l'avanzamento di Lies of P, per ora non è chiaro.

Nel video vediamo inoltre una serie di personaggi, mostri e ambientazioni. Essendo un trailer cinematografico è difficile trarre conclusioni su quanto mostrato, ma se volete vedere qualcosa di più preciso potete guardare il video di gameplay dall'Xbox Games Showcase Extended 2023.