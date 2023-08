Baldur's Gate 3: le Collector's Edition raggiungono prezzi folli su eBay

Sono apparse in rete alcune aste online delle Collector's Edition di Baldur's Gate 3 che stanno raggiungendo dei prezzi elevatissimi, molto più alti di quello standard di 259,99 euro.

Come segnalato da GamesRadar, su eBay molte aste hanno superato i 1.000 dollari e ce n'è una in particolare che ha superato persino il tetto dei 2.000 dollari. Tra l'altro mancano ancora diversi giorni alla chiusura delle offerte, quindi tali cifre potrebbero aumentare anche in maniera sensibile.