Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: stream di approfondimento dopo l'ONL confermato, ecco giorno e ora

CD Projekt RED ha già annunciato che durante la Opening Night Live della Gamescom 2023 vi sarà modo di vedere un trailer gameplay di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ma se questo non vi dovesse bastare è arrivata una buona notizia: il 24 agosto 2023 alle 16:00 ora italiana andrà in onda un nuovo Red Streams dedicato al gioco.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, che tipo di espansione è?

Dogtown è la nuova zona di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2023 e costerà 29.99€. Si tratta di un espansione del gioco base in stile spy-thriller che ci porterà in una nuova zona, Dogtown, un distretto pieno di segreti e opportunità.

Saremo ancora una volta V e dovremo completare una missione di spionaggio per salvare il presidente dei NUSA. Ci saranno nuove tecnologie, cyberware, veicoli e armi che potremo scegliere per giocare secondo il nostro stile preferito. Anche in questo caso le nostre scelte determineranno il destino del nostro personaggio e di coloro che ci circonderanno in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.