Armored Core 6: un video gameplay mostra il multiplayer PvP 1v1 e 3v3

In attesa della presentazione in inglese di Armored Core 6: Fires of Rubicon che andrà in onda questa notte, dal Play! Play! Play! di PlayStation Japan è arrivato il primo video gameplay del multiplayer PvP dell'action a base di mech di FromSoftware.

Purtroppo il filmato è solo in lingua giapponese, ma comunque possiamo vedere le due modalità multiplayer previste quella 1v1 e 3v3. La prima non ha bisogno di grandi spiegazioni, si tratta del classico duello a due giocatori, dove vince il pilota con le abilità e il mech migliore. Il 3v3 sembra più confusionario e probabilmente richiederà una certa coordinazione tra i compagni di squadra per ottenere la vittoria.

Come possiamo vedere gli scontri possono svolgersi in varie arene differenti, come complessi industriali e le rovine innevate di una città. Ogni match ha un timer, al termine del quale presumiamo verrà assegnata la vittoria al giocatore o la squadra che ha danneggiato maggiormente gli avversari.