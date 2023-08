Delta Force: Hawk Ops annunciato per PC, console e mobile, è il reboot della serie Delta Force

I primi dettagli

Delta Force è una serie di sparatutto multiplayer tattici ideata da NovaLogic. Il primo capitolo risale all'ormai lontano 1998, mentre l'ultimo, Delta Force Xtreme 2, risale al 2009. Stando ai primi dettagli condivisi dal producer Shadow Guo, Delta Force: Hawk Ops sembra ereditare gli scontri su mappe vaste della serie e l'utilizzo di vari mezzi militari, ma il tutto in una scala più grande.

"I nostri progettisti hanno scelto di costruire un campo di battaglia multigiocatore coinvolgente, in grado di ospitare un PvP su scala ancora più ampia rispetto al precedente limite di 32 giocatori", ha detto Guo. "Per creare una grande atmosfera di combattimento a terra, in mare e in aria, abbiamo progettato una varietà di metodi di ingaggio e mappe che integrano diverse caratteristiche del terreno, come dislivelli verticali e grotte, oltre a diversi percorsi per i veicoli."

"Abbiamo anche creato veicoli unici e tecnologicamente avanzati che i giocatori possono utilizzare nel gioco, tra cui veicoli d'assalto, elicotteri, veicoli corazzati, barche d'attacco, veicoli terrestri, jeep, pick-up, jet da combattimento e droni. Questi veicoli arricchiscono l'esperienza di gioco del PVP su larga scala".

Inoltre, Delta Force: Hawks Ops presenterà una trama che tratta temi realistici, con la campagna che si baserà sul film Black Hawk Down, e utilizzerà tecnologie all'avanguardia per dare vita a un'esperienza quanto più autentica possibile.

"Il nostro obiettivo è quello di mantenere l'essenza autentica del gioco Delta Force originale, infondendo al contempo un sapore di futuro prossimo sia dal punto di vista artistico che narrativo. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato la trama generale con temi realistici, abbiamo impiegato attori in carne e ossa per la costruzione dei personaggi, abbiamo utilizzato la fotogrammetria per la creazione di mondi in 3D, abbiamo catturato i movimenti tattici da professionisti militari e abbiamo cercato la guida di ex membri delle Forze Speciali per garantire un tono autentico di risoluto realismo e professionalità all'interno del tema militare."

"Inoltre, la nostra modalità campagna è basata sul film "Black Hawk Down". I giocatori potranno vivere autentiche ed emozionanti battaglie tratte dal celebre film. Il nostro team ha studiato a fondo il film e ha approfondito il contesto storico con rispetto. Questa ricerca dedicata ci ha permesso di ricreare un'esperienza di gioco davvero autentica e coinvolgente che cattura l'essenza di quell'evento monumentale".