Assassin's Creed Mirage sarà alla Gamescom 2023, nuova presentazione all'Opening Night Live

La conferma è arrivata da Keighley con un post su Twitter / X dove invita i fan della saga di seguire la diretta dell'Opening Night Live, che vi ricordiamo avrà inizio alle 20:00 italiane di martedì 22 agosto 2023 . Ha aggiunto che per l'occasione ci verrà offerto "un nuovo sguardo" ad Assassin's Creed Mirage, dunque è lecito aspettarsi quantomeno un trailer o un video gameplay approfondito.

Assassin's Creed Mirage sta per arrivare nei negozi, anche prima del previsto

Nel caso vi siate persi le ultime novità sul gioco, giusto pochi giorni fa Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Mirage è entrato in fase gold e dunque non subirà ulteriori ritardi sulla tabella di marcia. Anzi, la compagnia francese ha deciso addirittura di anticipare l'uscita del gioco di una settimana, per la precisione dal 12 al 5 ottobre 2023.

Inoltre, Ubisoft ha smentito le voci riguardo alla presenza di pubblicità all'interno del gioco da rimuovere tramite microtransazioni. Queste ultime saranno presenti, ma riguarderanno solo lo sblocco di elementi per la personalizzazione estetica del protagonista e dunque non avranno nessun impatto diretto nelle dinamiche di gioco.