Intel Core i5-14600KF e i7-14700K: trapelati in rete nuovi benchmark sulle prestazioni

Specifiche e prestazioni

I dati trapelati online inerenti all'Intel Core i5-14600KF

Prima di esaminare i risultati, è opportuno ricordare le specifiche della nuova CPU Intel Core i5-14600KF: 6 P-Core per 12 thread e 8 E-Core per 8 thread, per un totale di 14 core e 20 thread. Il nodo di processo utilizzato è il ben noto 10ESF, e le architetture coinvolte sono Raptor Cove e Gracemont. La CPU presenta 24 MB di cache L3 e 20 MB di cache L2, con una velocità di clock base di 3,5 GHz che può arrivare a 5,3 GHz in modalità boost.

Durante i test, la CPU ha ottenuto 2794 punti in single core e 17190 punti in multicore. Per un raffronto diretto, l'attuale Intel Core i5-13600KF ha segnato rispettivamente 2644 punti e 14634 punti nei medesimi test. Questo si traduce in un miglioramento del 6% nelle prestazioni single core e fino al 17,5% nei dati multicore. I miglioramenti diventano ancora più evidenti se confrontati con la dodicesima generazione, in particolare con l'Alder Lake Core i5-12600KF: in questo caso si parla di un miglioramento del 15% nelle prestazioni single core e del 45% nelle prestazioni multicore.