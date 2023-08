The Day Before: il nuovo nome potenziale del gioco potrebbe causare una seconda causa legale

Come forse saprete, l'MMO The Day Before - che ha fatto parlare di sé sin dal primo istante per le somiglianze con The Division - è bloccato da tempo in una causa legale a causa del suo nome, che è un marchio registrato. Per aggirare il problema, pare che il team stia puntando a un cambio di titolo, abbandonando "The Day Before" in favore di "Dayworld". Purtroppo questo potrebbe causare una seconda causa legale.

Prima di tutto, precisiamo che lo sviluppatore di The Day Before, Fntastic, e l'editore Mytona hanno depositato un marchio congiunto per "Dayworld" sotto il nome di Mytona Fntastic, che sembra essere un'unione delle due società. La registrazione di Dayworld parla specificamente "software di gioco scaricabile" e "programmi di videogiochi scaricabili", il che rende abbastanza chiaro che si sta parlando di un videogioco.

Il problema è che se The Day Before sta per ribattezzarsi Dayworld potrebbe avere per le mani un'altra disputa legata al marchio. L'autore Philip José Farmer ha pubblicato una trilogia di libri con il titolo "Dayworld" tra il 1985 e il 1990, e anche se le fonti non sono riuscite a trovare prove di un marchio esistente per i romanzi di Dayworld, questo non significa che Mytona Fntastic non debba affrontare un contenzioso legale.

Putnam Publishing Group - di proprietà di Penguin Group - ha pubblicato la trilogia di Dayworld. Penguin Group è un colosso dell'editoria e non sarebbe affatto strano se decidesse di combattere per proteggere il nome dei libri. Considerando poi che Fntastic è già in causa per lo stesso motivo e non pare destinata a vincere, Penguin Group potrebbe essere invogliata a non lasciar correre la questione con l'idea di essere in vantaggio.