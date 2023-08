Lenovo Legion Go: un leak svela periodo di uscita, prezzo e specifiche del rivale di Steam Deck

Dalle pagine di Windows Report sono arrivati nuovi dettagli sulle specifiche, il prezzo e periodo di lancio di Lenovo Legion Go, la nuova console-PC portatile che mira a sfidare Steam Deck e ASUS ROG Ally. Il leaker Evan Blass ha invece condiviso su X / Twitter il trailer ufficiale del dispositivo, che potrete visualizzare di seguito.

Stando a quanto riportato dalla testata, la presentazione ufficiale dell'handled avverrà in occasione dell'IFA 2023 di Berlino che si svolgerà tra l'1 e il 5 settembre, mentre il lancio dovrebbe avvenire nel corso ottobre al prezzo di 799 euro per il modello di partenza, in linea con quello di ROG Ally e decisamente più alto di Steam Deck, ma giustificato dalle specifiche high-end del dispositivo.

Si parla infatti di un massiccio schermo da 8,8" con risoluzione 1600p (2560 x 1600) e refresh rate a 144Hz, quindi nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Inoltre monterà il processore AMD Ryzen Z1 o Z1 Extreme a seconda del modello e 16 GB di memoria RAM LPDDR5X da 7500 MHz.

Al tempo stesso però Lenovo Legion GO pare sarà più pesante della concorrenza con i suoi 854 grammi complessivi quando i controller sono collegati al dispositivo (si possono staccare come quelli di Nintendo Switch). Per fare un paragone ASUS ROG Ally pesa 608 grammi.