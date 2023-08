Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Rayman in The Phantom Show, la recensione dell'atteso DLC

Dopo un'eternità Rayman è tornato, anche se come ospite dell'ultimo DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope: com'è Rayman in the Phantom Show?

Per quanto la qualità dei giochi Ubisoft nell'ultimo decennio sia stata altalenante, non si può negare che il colosso francese abbia dato vita a più di un personaggio iconico. Curiosamente, però, in cima alle liste degli amanti del "buon gioco" il più delle volte non ci sono Ezio Auditore o Sam Fisher bensì un curioso uomo-melanzana di nome Rayman, protagonista di alcuni dei titoli più acclamati della casa. Forse per le vendite non in linea con le aspettative, o magari solo perché non c'è in cantiere niente che sia in grado di superare creativamente quanto già fatto con Rayman: Legends, il buon Rayman manca ormai da troppi anni dal mercato, e non sono bastati certo alcuni titoli mobile a malapena passabili a saziare la fame dei suoi fan di un nuovo platform a lui dedicato. Non ci sorprende, dunque, che per ritirare fuori dal cilindro delle proprietà intellettuali questo curioso eroe sia stato selezionato il team a cui dobbiamo Mario + Rabbids: Sparks of Hope: chi meglio di sviluppatori che hanno già dimostrato un enorme rispetto per i classici del passato per ridare un po' di lustro al personaggio, dopotutto? Tuttavia il nostro non è ancora tornato da protagonista, bensì come ospite, in un curioso DLC chiamato Rayman in the Phantom Show, ultimo della lista dei contenuti extra proprio dell'ottimo Sparks of Hope. Non disperate però, perché il trattamento riservato a Rayman in questa nuova avventura è di tutto rispetto, e chissà che non sia un degno punto di partenza per rivedere "il melanzana" di nuovo in cima al mondo.

Prima la fama, poi la fame Rayman è dotato di abilità davvero poderose in questo DLC, che non fanno sentire la mancanza degli spark. I suoi due compagni, peraltro, possono comunque ancora utilizzarli Rayman in the Phantom Show inizia senza troppi fronzoli, e vede il buon Rayman nei misteriosi studi televisivi di Space Opera Network insieme a Rabbid Mario e Rabbid Peach, con cui - dopo un po' di ragionevole diffidenza iniziale - il nostro si ritrova quasi subito a dover collaborare per sopravvivere agli attacchi di un gruppo di Rabbids. Il singolare trio non è lì per caso: è stato il Fantasma (uno dei boss più memorabili del primo Mario + Rabbids) a invitarli personalmente, con l'intento di assoldare delle nuove star capaci di ravvivare il suo palinsesto televisivo ormai disastrato. Convinti dal cantante fluttuante a intraprendere una carriera da attori, i tre si ritrovano quindi a dover risolvere tutti i problemi del network, invaso da rabbids molto aggressivi e dall'immancabile oscutiferio. Robetta, per un gruppo già abituato a salvare il mondo come questo. Ora, per quanto Peach e Mario in versione rabbid siano dei personaggi a dir poco potenti (oltre che spassosissimi da vedere in azione), per ovvie ragioni è Rayman il fulcro centrale di questo DLC e gli sviluppatori hanno deciso di dotarlo di abilità a dir poco uniche rispetto ai suoi comprimari. Niente Spark per lui quindi, dato che ha a disposizione la curiosa capacità di cambiare costumi e con essi di utilizzare ben tre set differenti di poteri. Non solo, Rayman vanta persino speciali abilità di movimento legate agli anelli fluttuanti, e può pertanto muoversi molto più liberamente dei compagni in certe mappe, disegnate chiaramente attorno ai suoi poteri. Le abilità del nuovo protagonista sono davvero favolose da utilizzare in battaglia e aggiungono notevole creatività a un gioco che, con gli spark, già offre una miriade di combinazioni e possibilità tattiche. La "forma di fuoco" permette ad esempio di lanciare un razzo esplosivo in grado di scagliare a distanza nemici per mezza mappa, oltre che di sparare colpi esplosivi; quella ventosa fa rimbalzare qua e là gli avversari con gli attacchi e li attira tutti nelle vicinanze con un tornado incredibilmente utile (che può persino infliggere status elementale acqua); non bastasse, entrambe le forme cambiano le proprietà elementali di un gruppetto di torrette evocabili, che Rayman può anche lanciare liberamente nelle vicinanze dopo l'attivazione. È davvero un bel mix di capacità, utilizzabile in combinazione con gli spark dei compagni o semplicemente con del furbo posizionamento per ottenere effetti a dir poco devastanti. Ah, già che c'erano, a Ubisoft han pensato bene di aggiungere un paio di devastanti spark al tutto, che rendono i piani del giocatore ancor più inarrestabili. Probabilmente è anche per questo motivo che la difficoltà del DLC sembra tarata un po' più verso l'alto rispetto a quanto lo ha preceduto.