Elden Ring Official Art Book: preordine Amazon in sconto al prezzo minimo storico, l'uscita è vicina

Elden Ring è stato pubblicato più di un anno e mezzo fa, ma gli appassionati sono ancora ossessionati (in senso positivo) dal capolavoro di FromSoftware. Nell'attesa del DLC, potete riesplorare l'Interregno grazie agli Art Book ufficiali di Elden Ring: i due volumi sono ora in offerta su Amazon tramite la prenotazione. La data di uscita è il 5 settembre 2023. Lo sconto è del 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo degli ultimi mesi per questi due volumi è oscillato tra i 63 e i 66 euro: il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La descrizione ufficiale recita: "I due volumi di Elden Ring: Official Art Book contengono una pletora di opere d'arte dell'Interregno del gioco e dei suoi abitanti in splendide edizioni con copertina rigida di grandi dimensioni. Il primo volume contiene le immagini principali del filmato di apertura del gioco, le immagini concettuali e di sviluppo del grande mondo aperto e dei dungeon claustrofobici, nonché i numerosi personaggi e le armature del gioco. Il secondo volume include splendide immagini dei nemici grandi e piccoli che minacciano di porre fine al viaggio del giocatore, le armi utilizzate per ucciderli e persino un elenco dei numerosi oggetti trovati nel gioco... molto utile per i fan più accaniti!"