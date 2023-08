PlayStation Plus Extra e Premium: disponibile Sea of Stars e nuove versioni di prova

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è aggiornato stamani per dare il benvenuto a Sea of Stars e due nuove versioni di prova.

Sea of Stars ormai non ha davvero bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei giochi più interessanti in arrivo in questo ricco 2023 e i voti stellari della stampa internazionale (scusate il gioco di parole) non fanno che confermare il potenziale del JRPG di Sabotage Studios che prende ispirazione a grandi classici del genere, come Chrono Trigger e i vecchi Final Fantasy, introducendo al tempo stesso dinamiche innovative.

Il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One e come accennato in apertura sin dal lancio è incluso nel catalogo di PlayStation Plus per gli abbonati ai tier Extra e Premium, nonché nel PC e Xbox Game Pass di Microsoft.