Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, il trailer di lancio conferma la disponibilità

Il filmato ci presenta il caso al centro dell'avventura: Poirot è stato incaricato di scortare il dipinto della Maddalena Penitente dal continente a Londra. Ovviamente non tutto va per il verso giusto e, una volta nel museo, il dipinto viene rubato. Poirot, con il sostegno di Hastings - storica spalla dei romanzi -, inizia a indagare nel mentre i crimini si accumulano.

È da oggi disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il gioco di Blazing Griffin e Metroids: Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case . Il team ha anche pubblicato un trailer di lancio che potete vedere qui sotto.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, i dettagli dalla nostra recensione

Vi ricordiamo che abbiamo già pubblicato la nostra recensione di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, nella quale vi abbiamo spiegato quali sono i punti di forza del gioco e quali sono invece i suoi punti deboli. In linea di massima, la storia è interessante e fino all'ultimo non si capisce esattamente cosa sia accaduto.

Al tempo stesso, però, vi sono alcune novità "adventure" che non colpiscono appieno e che rallentano il ritmo del gioco rispetto al precedente capitolo, The First Cases. Inoltre, alcuni limiti tecnici sono ora più visibili per alcune scelte grafiche. Per tutti i dettagli, leggete la nostra recensione completa di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case.