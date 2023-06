The Day Before, nel nuovo trailer del survival c'è una Lamborghini

Non chiedeteci perché, ma nel nuovo trailer di The Day Before il nostro personaggio sfreccia alla guida di quella che sembra una Lamborghini. Cosa c'entrano le auto sportive con le meccaniche survival del gioco? Difficile immaginarlo.

Come ricorderete, The Day Before è passato dall'essere il più atteso su Steam alle accuse di truffa per via di una serie di, uh, eccessive somiglianze fra gli artwork e gli asset presentati finora dal team di sviluppo e le immagini di alcuni titoli famosi.

In ultimo, a complicare ulteriormente le cose, ci si sono messi dei problemi di copyright che hanno costretto gli autori a optare per un rinvio rispetto alla data di uscita scelta in precedenza, fissata attualmente al 10 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A giudicare dal trailer, lo studio non ha perso l'ottimismo ("preparatevi per la migliore esperienza survival dell'anno"), ma la già detta inclusione delle fuoriserie appare una nota abbastanza stonata rispetto a quanto mostrato finora.