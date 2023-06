No Man's Sky: update 4.30 Singularity disponibile, trailer e novità aggiunte

No Man's Sky si aggiorna ancora con l'arrivo dell'update Singularity Expedition, ovvero la decima "spedizione" all'interno del gioco di Hello Games, che raggiunge con questa la versione 4.30, dimostrando ancora una volta il lunghissimo supporto esteso da parte del team.

Dopo il Fractal Update e Interceptor, continua dunque l'evoluzione di No Man's Sky verso un universo sempre più ampio e complesso, attraverso un percorso veramente notevole impartito da Hello Games per la loro simulazione spaziale.

Singularity, come spiega anche il trailer di presentazione, è costituito da un viaggio con forti caratteristiche narrative e prosegue la storia introdotta da Interceptor.

Nei nuovi contenuti ci troveremo a scoprire i segreti dietro le origini degli harmonic camp, che coinvolgono intelligenza artificiale e segreti alla base della vita, in un viaggio di scoperta supportato anche da Nada e Polo, che assisteranno i viaggiatori lungo il percorso.

Una volta conclusa la storia di Singularity, sarà possibile convertire i progressi effettuati in un salvataggio della modalità normale, con le varie ricompense che verranno registrate presso la Space Anomaly's Quicksilver Synthesis Companion.

La spedizione speciale di Singularity inizia oggi, 7 giugno 2023, e durerà circa cinque settimane, dunque un periodo di tempo piuttosto lungo. Con l'update arriva anche un nuovo set da costruzione e vari altri contenuti, che potete vedere riepilogati a questo indirizzo sul sito ufficiale di No Man's Sky.