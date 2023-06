Motorola Edge 40, la recensione dello smartphone Android che sorprende

Partiamo come al solito dal SoC, e in questo caso la scelta è ricaduta su un Mediatek Dimensity 8020 , nuovissimo chip octa-core con processo produttivo a 6 nm, accompagnato da una GPU Mali G77. Benché alcuni fatichino a dare credito ai prodotti di Mediatek, soprattutto nel confronto diretto con quelli di Qualcomm, in questo caso ci si trova di fronte a un SoC veramente molto dotato per la fascia media, del tutto in grado di rivaleggiare con le proposte equivalenti del più stimato concorrente.

Lo spessore è di soli 7.6 mm e, ancor più interessante, il peso si ferma ad appena 171 grammi . È proprio quest'ultimo valore che si apprezza immediatamente e poi sul lungo periodo usando l'Edge 40, perché è veramente parecchio più leggero rispetto alla stragrande maggioranza degli smartphone simili presenti sul mercato. Tale leggerezza si ripercuote positivamente nella piacevolezza d'uso, che viene amplificata a livello tattile dalla cover posteriore realizzata in pelle vegana : si tratta di un materiale poroso e ruvido, che restituisce sensazioni molto differenti rispetto al vetro o alla plastica liscia, e che per di più garantisce un grip particolarmente solido e affidabile nell'impugnatura. Il difetto è che, soprattutto nel colore nero oggetto della nostra recensione, tende a raccogliere aloni e presentare aree più chiare in seguito al contatto con la pelle delle dita, richiedendo una pulizia un po' più frequente rispetto ad altre soluzioni. Ad ogni modo, si tratta di un contro su cui si può chiudere un occhio visti i tanti pro che abbiamo descritto.

Motorola Edge 40 non reinventa di certo la ruota per quanto riguarda il design degli smartphone moderni; eppure le soluzioni adottate dal brand di Lenovo garantiscono un buon livello di personalità e carattere, senza dubbio superiore rispetto a molti altri concorrenti. Queste sensazioni si avvertono fin dal primo istante impugnando il telefono: le forme sono snelle e compatte, il peso contenuto, la presa solida ed efficace. Questo fondamentalmente grazie alle felici scelte in termini di dimensioni, che ruotano attorno a un non certo piccolo ma nemmeno enorme display da 6.55 pollici con bordi curvi e cornici molto sottili.

Display

Motorola Edge 40 possiede un display OLED a 144 Hz con eccellente luminosità

Il display montato sul Motorola Edge 40 è un OLED da 6,55" con risoluzione 1080 x 2400, 402 ppi e rapporto 20:9. È supportato l'HDR10+ ma non il Dolby Vision, che è appannaggio del modello superiore Edge 40 Pro. In ogni caso il pannello è molto buono, ottimo per determinate caratteristiche come per esempio la frequenza di aggiornamento, che è in grado di raggiungere i 144 Hz andando quindi oltre i 120 Hz "standard".

Tale impostazione si può regolare tramite menu; in alternativa si possono scegliere frequenze di 120 e 60 Hz, oppure una modalità automatica che in base al contenuto passa tra 60 90 e 120, senza però andare fino ai 144 Hz. Ovviamente impostare il display a 144 Hz andrà ad incidere leggermente sull'autonomia, ma si tratta di un minimo sacrificio che dal nostro punto di vista merita di essere tenuto in considerazione visto il piacere che si ottiene dall'eccezionale fluidità garantita in tal caso. Non si tratta di un display LTPO, quindi non è in grado di scendere fino a 1 Hz per la modalità always on (che infatti non c'è).

Altro elemento di spicco è legato alla luminosità, notevole non solo in relazione alla fascia media di appartenenza ma in senso assoluto, con valori che superano i 1000 nit in modalità automatica e sotto alla luce del sole. È quindi un display molto piacevole da utilizzare in ogni situazione, compresi ovviamente i servizi di streaming video, che contribuisce a dare un feeling da fascia superiore all'esperienza d'uso.

Il sensore di impronte è collocato nella parte bassa dello schermo, forse anche troppo in basso; ciò nonostante, una volta fatta l'abitudine, se ne apprezza l'estrema velocità e precisione nella rilevazione, con sblocco quasi istantaneo. Da segnalare infine che la protezione del display è garantita da un vetro che non è Gorilla Glass, quasi uno standard ormai, bensì realizzato dalla giapponese NEG.