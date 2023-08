Armored Core 6 sarà un successo anche grazie a Elden Ring, dice Bandai Namco

L'editore Bandai Namco ha indicato che è grazie alla popolarità di Elden Ring che Armored Core 6: Fires of Rubicon ha ottenuto successo. Parlando con GamesIndustry.biz, il CEO di Bandai Namco Europe Arnaud Muller ha dichiarato che Elden Ring ha reso il nome dello sviluppatore FromSoftware una "garanzia di qualità".

"Questa è un'opportunità per noi di ampliare veramente il pubblico dei giochi di Armored Core", ha detto Muller a GI.biz. "Le mie ambizioni non sono pari a quelle di Elden Ring, ma le nostre ambizioni sono molto più grandi dei precedenti giochi di Armored Core".

"Si tratta di un grande passo avanti in questo franchise", ha dichiarato Muller. "Non saremo in grado di eguagliare i numeri di Elden Ring, ma supereremo di gran lunga quanto fatto dai precedenti giochi di Armored Core".

"Grazie a Elden Ring, FromSoftware è diventata un sigillo, una garanzia di qualità, e quindi la gente vedrà che il Metacritic di questo gioco è ottimo, [che] è impegnativo ma molto gratificante, [e dirà] 'Voglio provare questo gioco'".