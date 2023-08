Starfield, David Jaffe ha finito il gioco e ne sta parlando: ma può farlo?

La domanda vera è ovviamente se Jaffe può dire quanto sta dicendo . Se ha ricevuto una copia ufficiale tramite Bethesda/Microsoft dovrebbe avere firmato un NDA (accordo di non divulgazione) fino alla data di embargo delle recensioni: è possibile che l'uomo abbia rotto l'embargo, oppure che abbia ottenuto il videogame in modo non legale, cosa che tecnicamente gli permette di non sottostare alle imposizioni degli sviluppatori.

Mancano sempre meno giorni all'arrivo di Starfield su PC e Xbox Series X|S e gli appassionati non vedono l'ora. Ovviamente vi è qualcuno che ha già iniziato a giocare, ovvero i recensori, che però dovranno attendere la scadenza dell'embargo prima di condividere la propria recensione. Questo però non ferma David Jaffe - noto soprattutto in quanto creatore di God of War e Twisted Metal, da tempo divenuto content creator - che ha scritto tramite X quanto ne pensa .

Le parole esatte di Jaffe su Starfield

Indipendentemente dal come e dal perché Jaffe stia già dicendo la propria, vediamo quanto ha detto: "Finalmente ho finito Starfield. Ha dei momenti di genio, per certo, ma non mi sembra che regga il confronto con altri classici. Il finale era inoltre assurdo, il che in parte lo capisco visto il tema generale ma in ogni caso, è anche un prodotto di intrattenimento quindi... non so. Ho bisogno di processare la cosa."

In linea di massima pare che Jaffe sia combattuto sul gioco. Va detto che l'uomo è noto per le sue reazioni spesso un po' estreme, magari anche utili al suo lavoro da content creator. Inoltre, è difficile interpretare per bene quanto detto visto che non sappiamo esattamente quanto del gioco abbia visto: potrebbe aver giocato unicamente la trama per finire rapidamente saltando le secondarie, il che chiaramente non restituirebbe l'esperienza più completa di Starfield.

In ogni caso, presto potremo scoprire più precisamente cosa si nasconde nel gioco. Ricordiamo infine che la prima patch migliora le performance e risolve i bug di alcune missioni.

Aggiornamento: In un secondo tweet, in risposta al primo, Jaffe ha affermato di aver sbagliato a scrivere e che intendeva "Seinfeld" (una vecchia serie comedy) invece di Starfield.

La domanda ora è se fosse tutta una scenetta per generare rumore e se Jaffe non abbia ancora giocato a Starfield o se il primo tweet fosse veramente riferito a Starfield ma ora voglia "legalmente" proteggersi affermando di aver sbagliato a scrivere. A voi la scelta.