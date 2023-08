Starfield: la prima patch migliora le performance e risolve i bug di alcune missioni

Come abbiamo riportato sulle nostre pagine giusto poche ore fa, la prima patch di Starfield è già disponibile su Xbox Series X|S e PC per chi ha eseguito il preload del gioco in vista del lancio del gioco in programma per il 6 settembre 2023 o l'1 settembre per chi ha acquistato la Premium Edition.

Tramite il portale Insider Gaming sono arrivate le presunte note della prima patch di Starfield per PC e Xbox Series X|S, che a quanto pare migliora le performance e risolve vari problemi , inclusi quelli relativi allo svolgimento di alcune quest del gioco.

I dettagli sul primo aggiornamento di Starfield

Microsoft e Bethesda non hanno condiviso per il momento le note dell'aggiornamento, che sono invece arrivate dalle fonti del portale di Tom Henderson e che potrete leggere per intero a questo indirizzo.

L'elenco delle modifiche menziona "vari miglioramenti alla stabilità e alle performance". Inoltre è stata migliorata la stabilità quando si una la funzione di sospensione di Xbox Series X|S, corretto un raro crash che poteva verificarsi durante i titoli di coda e un altro causato dal caricamento dei salvataggi all'interno delle navi.

Sono state apportate anche delle correzioni per quanto riguarda il comparto grafico, inclusi alcuni bug visivi, come uno che faceva sparire i capelli degli NPC e un altro che peggiorava la qualità delle texture su Xbox Series S. È stato migliorato anche l'aspetto degli oggetti in lontananza quando si raggiunge la superficie di un pianeta e risolto un problema che causava movimenti bruschi nelle animazioni facciali dei personaggi.

Anche lato gameplay sono presenti numerose correzioni. Ad esempio, è stato risolto un bug che faceva fluttuare in aria i compagni e un altro che non permetteva di allineare correttamente i pezzi della nave spaziale in fase di costruzione.

Infine, sono stati sistemati dei problemi relativi alla quest, alcuni minori e altri che potenzialmente potevano impedire la progressione del giocatore all'interno di missioni principali e secondarie di Starfield, che quindi fortunatamente i giocatori non troveranno al lancio del gioco.