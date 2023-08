Nier Automata: il cosplay di 2B in costume da bagno di lena_cosplayer è da mare e da combattimento

Nier Automata non ha ancora ricevuto un seguito e questa è solo una delle grandi ingiustizie videoudiche. Perlomeno nel frattempo possiamo allietare l'attesa di un annuncio con alcuni dei migliori cosplay dedicati ai personaggi del gioco. Ad esempio, lena_cosplayer ci propone il proprio cosplay di 2B in costume da bagno, che non smette però di combattere.

lena_cosplayer ci propone una versione originale del personaggio, precisamente come detto in costume da bagno. Si tratta però di un costume realizzato sempre in perfetto stile 2B, ovvero con bianco e nero come unici colori e una parte in pizzo. Ovviamente 2B non abbandonerebbe mai la propria arma e infatti la cosplayer ha con sé la propria spada.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di 2B in costume da bagno da Nier Automata realizzato da lena_cosplayer? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?