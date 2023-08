Starfield: prima patch già disponibile su Xbox Series X|S e PC

Chi ha eseguito il preload della versione digitale di Starfield su Xbox Series X|S, sia grazie al Game Pass o semplicemente perché ha acquistato il gioco, può scaricare già da ora la prima patch dell'atteso GDR fantascientifico di Bethesda.

Aggiornamento: come segnalato da alcuni utenti, il preload è disponibile anche per la versione PC di Starfield.

Se ne avete la possibilità vi consigliamo di scaricarlo già da ora in quanto si tratta di un aggiornamento piuttosto sostanzioso, per quanto in ogni caso il download dovrebbe partire in automatico se la console è connessa alla rete. Come segnalato da MauroNL su X / Twitter parliamo infatti di 15,48 GB di peso complessivo. Meglio togliersi subito il pensiero piuttosto che dover aspettare al lancio del gioco, no?