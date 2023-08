PlayStation Plus, preload dei giochi in arrivo? Sony ci sta lavorando, dice un insider

Sony starebbe lavorando al fine di consentire il preload dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus: a riferirlo è l'insider Tidux che tuttavia, come sappiamo, non si pone esattamente come la fonte più attendibile del mondo.

A poche ore dal leak di uno dei giochi PS Plus di settembre 2023, non sappiamo dunque se questo rumor sia fondato o meno, ma bisogna dire che l'idea ha assolutamente senso e potrebbe essere applicata dalla casa giapponese in maniera piuttosto semplice.

Dopo l'annuncio ufficiale dei giochi riservati agli abbonati a PlayStation Plus di tipo Essential, Extra o Premium, Sony potrebbe infatti consentire il pre-caricamento dei dati così da permettere agli utenti di giocare non appena il contenuto viene sbloccato, senza attese.