Nintendo Switch ha superato le vendite totali di Wii negli USA, PS2 e Xbox 360 vicinissime

Stando agli ultimi dati di Circana condivisi da GamesIndustry, Nintendo Switch ha infine superato le vendite complessive del Wii negli Stati Uniti durante il mese di luglio 2023 e ora è alle calcagna di altre console di grande successo sul suolo americano come Xbox 360 e PS2.

Le vendite di Switch nel 2023 sono decisamente ottime per una console con così tanti anni di attività sul mercato grazie al successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ora la console è a meno di un milione di unità di distanza da Xbox 360 e a meno di cinque milioni da PS2.

"Le vendite di Switch negli Stati Uniti hanno finalmente superato quelle di Wii nel luglio 2023. Le vendite di Switch sono ora inferiori a quelle di Xbox 360 di meno di un milione di unità e di PlayStation 2 di meno di cinque milioni", afferma GamesIndustry.