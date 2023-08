Starfield e i bug: fanno davvero la differenza in giochi così mastodontici?

Un dettaglio che stupisce, dato che se confermato andrebbe a rompere la tradizione storica di Bethesda di lanciare sul mercato giochi infarciti di bug, tanto che un gruppo di modder si stava già organizzando per realizzare in breve tempo una patch amatoriale per risolvere le magagne del gioco e ora a quanto pare il loro intervento non sarà più necessario.

Certo, considerando le condizioni dei precedenti giochi dello studio non sembra poi chissà quale risultato, eppure dalle testimonianze raccolta da Tom Henderson di Insider Gaming, sembra proprio che il prossimo 6 settembre (o l'1 settembre per chi ha acquistato la Premium Edition) ci troveremo tra le mani un'esperienza pulitissima anche confrontandola con altri giochi sul mercato, con i bug che pare si potranno contare sulle dita di una mano nell'arco di decine di ore di gioco.

Come di consueto per i giochi molto attesi dal grande pubblico, anche nel caso di Starfield gli occhi degli appassionati fissano nervosamente sul calendario la data di scadenza dell'embargo delle recensioni della stampa internazionale, mentre le orecchie cercano di captare ogni singola informazione che potrebbe arrivare dai fortunati che ci stanno già giocando. Una di queste è che Starfield a quanto pare sarà il gioco Bethesda con meno bug in assoluto .

Starfield: tanti bug possono influenzare il giudizio su un gioco così grande?

Sia chiaro si tratta di un fattore indubbiamente positivo, sempre che venga confermato all'atto pratico, eppure viene da chiedersi se quello dei bug, tralasciando la tradizione Bethesda e i meme sull'argomento, sia davvero un elemento negativo così impattante quando parliamo di giochi apparentemente mastodontici e molto ambiziosi come Starfield.

La verità è che, tralasciando le magagne nel codice di gioco, la casa ha realizzato sempre giochi che sono sono riusciti a convincere grazie alle loro indiscutibili qualità la critica e il pubblico, ben disposti a chiudere un occhio (a volte anche tutti e due) di fronte a quale problema qua e là.

E in generale ci viene da pensare che il livello di tolleranza del pubblico rispetto ai bug, ma includiamo anche problemi di natura tecnica e di performance, è molto più alto di quanto in realtà non traspare dai commenti fatti su social e i forum dagli appassionati, specialmente quando si tratta di giochi ritenuti di grande qualità o comunque a cui i fan sono particolarmente legati.

Volendo fare qualche esempio recente possiamo citare Pokémon Scarlatto e Violetto, che nonostante le aspre critiche da parte della community che hanno portato persino The Pokémon Company a scusarsi pubblicamente, hanno venduto comunque decine di milioni di copie e sono tra i titoli più venduti della serie. O ancora GTA The Trilogy, una raccolta che qualcuno ritiene un vero e proprio insulto per l'amatissima serie di Rockstar Games, ma che in ogni caso pare aver comunque superato il tetto delle 14 milioni di copie. Certo per questi due esempi stiamo parliando di vendite e non di effettivo apprezzamento, che sono due cose differenti, eppure neppure le bufere mediatiche che hanno coinvolto questi due titoli sembrano aver smorzato l'interesse degli acquirenti.

E voi cosa ne pensate, i bug sono davvero un fattore così determinante in giochi enormi e ambiziosi come Starfield? E, in generale, quanto impattano i bug nel vostro giudizio complessivo?