GTA Trilogy potrebbe aver superato i 14 milioni di copie vendute, stando alle cifre presenti nell'ultimo report pubblicato da Take-Two, che non ha fornito dati precisi riguardanti la controversa remaster.

Lo scorso agosto si parlava infatti di vendite sottotono per GTA Trilogy, nonché del fatto che le versioni mobile della raccolta non avessero ancora una data di uscita, cosa che nel frattempo non è cambiata.

Proprio a causa di questa accoglienza un po' fredda, il publisher è stato spesso restio a fornire i dati di vendita della Trilogy, ma utilizzando come riferimento le vendite della serie e dei vari episodi si ottiene appunto un totale di circa 14 milioni di unità.

Un risultato tutt'altro che malvagio per qualsiasi franchise a parte Grand Theft Auto: la serie di Rockstar Games è nota per essere un blockbuster multimilionario e si prepara al bis con GTA 6, sebbene il reveal ufficiale del nuovo episodio si stia facendo attendere.

Le vendite di GTA Trilogy chiaramente non sono state aiutate dal responso della critica, che ha generalmente bocciato il lavoro effettuato per la remaster, peraltro arrivata all'appuntamento con il lancio piena di problemi tecnici.