Baldur's Gate 3, la versione PS5 sarà giocabile al PAX West 2023

Il PAX West 2023 sarà dunque un'interessante occasione per carpire sensazioni e valutazioni dei visitatori dell'evento in merito a questa attesa conversione, con alcuni giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

La versione PS5 di Baldur's Gate 3 sarà presente in forma giocabile al PAX West 2023 , la nuova edizione dell'evento videolidico che si svolgerà dal 1 al 4 settembre in quel di Seattle: lo ha annunciato Larian Studios.

Anche su Xbox Series X|S nel 2023

Di recente anche gli utenti Xbox hanno ricevuto buone notizie: l'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S è stata confermata per il 2023 dopo che il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha affrontato la questione con Phil Spencer.

A quanto pare i due hanno trovato una soluzione per velocizzare e ottimizzare i lavori di conversione, che stavano effettivamente mettendo in difficoltà il team di sviluppo: probabilmente saranno gli Xbox Game Studios stessi a supportare Larian in tal senso.