Starfield, alcuni personaggi della campagna presentati da Bethesda

Bethesda ha cominciato a presentare alcuni dei personaggi che avremo modo di incontrare durante la campagna di Starfield, a cominciare da quattro figure in particolare: Sam Coe, Andreja, Matteo Khatri e Noel.

Come sappiamo, in Starfield i dialoghi sono in prima persona e il protagonista non ha voce, dunque il ruolo dei PNG sarà fondamentale nel raccontare gli eventi della storia e donare loro un certo spessore narrativo.