The Inquisitor, un trailer del gameplay per l'action adventure alla Gamescom 2023

The Inquisitor è stato presentato da The Dust e da Kalypso Media con un primo trailer del gameplay in occasione della Gamescom 2023: si tratta di un filmato della durata di circa un minuto che include alcune sequenze in-game.

Ambientato in un 1500 alternativo, in cui Gesù è sceso dalla croce per vendicarsi degli infedeli, The Inquisitor ci mette al comando appunto di un inquisitore, Mordimer Madderdin, incaricato di scoprire e punire gli eretici.

Purtroppo il video mette in evidenza tutti i limiti di una produzione che appare modesta sul piano tecnico, ma che potrebbe senz'altro sorprenderci per quanto concerne le meccaniche investigative e il comparto narrativo.