The Inquisitor, il trailer della storia racconta di come Gesù sia sceso dalla croce

The Inquisitor, il nuovo action adventure sviluppato da The Dust e prodotto da Kalypso Media, si mostra con un trailer della storia che racconta di come Gesù sia sceso dalla croce per vendicarsi degli infedeli e dare vita a un proprio impero.

In un 1500 alternativo, vestiamo i panni di Mordimer Madderdin, un inquisitore al servizio di Dio che porta avanti la sacra missione di scovare e punire gli eretici, anche attraverso metodi violenti e brutali, lasciando dietro di sé un'abbondante scia di sangue.

Ispirato ai romanzi di Jacek Piekara, The Inquisitor ci chiederà di indagare su di una serie di delitti e scoprire la verità su di un male oscuro proveniente da un altro regno, che a quanto pare sta cercando di superare le barriere e invadere il mondo dei vivi.

La sinossi di The Inquisitor parla di una struttura non lineare, con bivi e diramazioni sulla base delle nostre scelte, nonché abilità che potremo sbloccare nel corso dell'avventura per aumentare l'efficacia delle nostre azioni e accedere al misterioso Nonmondo.

Il gioco farà il proprio debutto nel corso di questo autunno nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.