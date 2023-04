The Mageseeker: A League of Legends Story, trailer sui combattimenti

The Mageseeker: A League of Legends Story torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato soprattutto sui combattimenti, che svela elementi interessanti del gameplay per questo nuovo titolo da parte di Riot Games, destinato ad ampliare l'universo di League of Legends.

Si tratta di uno dei nuovi progetti annunciati di recente da Riot Games come collegati al lore generale del celebre MOBA ma intenti a esplorare diversi generi videoludici: in questo caso abbiamo a che fare con un action RPG caratterizzato da una grafica in 2D dal sapore classico, che mette in scena vari eventi in Demacia, un potente regno di Runeterra.

L'uscita come annunciato con il rilascio del precedente trailer di presentazione, è fissata per il 18 aprile 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e sarà disponibile in edizione standard, digital deluxe Edition e anche in una ricca Collector's Edition, che potete vedere nell'immagine qui sotto.

Il nuovo trailer mostra qualcosa del gameplay di The Mageseeker: A League of Legends Story e in particolare sul sistema di combattimento, che si presenta alquanto action, con elementi ruolistici nella gestione del personaggio. Il gioco è sviluppato da Digital Sun, creatori di Moonlighter, con cui questo nuovo titolo sembra avere qualcosa in comune dal punto di vista stilistico.