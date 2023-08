Starfield, orario di sblocco annunciato da Bethesda: ecco quando potremo giocare

Se infatti siete possessori di una Premium Edition o della lussuosa Constellation Edition di Starfield , avrete diritto all' accesso anticipato dal 1 settembre, dunque con cinque giorni d'anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

Bethesda ha annunciato l' orario di sblocco di Starfield nei vari paesi: quando potremo giocare l'attesa esclusiva Xbox? In Italia il titolo sarà accessibile a partire dalle 2.00 del 6 settembre, a meno che non abbiate acquistato un'edizione speciale.

Rivediamo i requisiti PC

Starfield, l'orario di sblocco

Nell'annunciare l'orario di sblocco di Starfield, Bethesda ha anche voluto ricordare quali sono i requisiti PC del gioco, che come sappiamo parlano di 125 GB di spazio libero e di SSD obbligatorio perché il nostro sistema sia in grado di far girare l'atteso action RPG.

Starfield, requisiti minimi



Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7 6800K

Scheda video: AMD RX 5700, NVIDIA GTX 1070 Ti

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 125 GB di spazio, SSD necessario

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11

Starfield, requisiti raccomandati