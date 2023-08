Astro Bot: nuovo gioco in arrivo? Sony registra un trademark in Europa

Nuovo gioco per PS5, PSVR2 o mobile?

Astro Bot Rescue Mission

Viste le lodi ricevute da Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR 1 e Astro's Playroom, il platform pre-installato in ogni PS5, non sorprenderebbe se Sony avesse commissionato a Team Asobi la realizzazione di un nuovo gioco.

Ma per quale piattaforma? Il pensiero va subito a un possibile sequel di Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR2, che sicuramente ora come ora ha bisogno di esclusive di impatto che aiutino il visore a prendere piede nel mercato. Detto questo, un annuncio lavorativo pubblicato alla fine dello scorso anno suggerisce che Team Asobi sta lavorando a un gioco mobile, che potrebbe avere proprio come protagonista Astro Bot. Per scoprire la verità in ogni caso non ci resta che attendere.