Nier Automata: il cosplay di 2B di hitomi_okami_cos ci sorprende sulla spiaggia

Nier Automata racconta una storia (o molte storie?) drammatica e di rado c'è spazio per un momento di pace all'interno del gioco. Per fortuna, si possono vivere i personaggi dei videogiochi anche tramite i cosplay, che sono in grado di riproporre i volti che più amiamo in contesti più leggeri. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di 2B realizzato da hitomi_okami_cos, che propone l'androide in spiaggia.

Possiamo vedere due scatti fotografici e un breve video del cosplay di 2B. hitomi_okami_cos mantiene un'espressione quanto più neutra possibile, in rispetto alla "freddezza" tipica del personaggio, che solo di rado si lascia andare alle emozioni ed è altrimenti sempre focalizzata sulla missione in corso. Il cosplay, sebbene si veda in modo parziale, è fedele al personaggio, con la sola mancanza della fascia che copre l'occhio, un po' scomoda all'aperto quando si deve stare attenti a dove si mettono i piedi mentre si scatta una foto e si registra un video.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da hitomi_okami_cos? Il personaggio di Nier Automata è stato realizzato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?