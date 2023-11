Nier: Automata, il cosplay di 2B di narga_lifestream è perfetto

Nier Automata torna di frequente come soggetto di reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come vediamo anche in questo ottimo cosplay di B2 da parte di narga_lifestream, una specialista ormai sul soggetto in questione.

La celebre protagonista dell'action game da parte di Platinum e Square Enix torna in un cosplay davvero molto accurato da parte di narga_lifestream, che riprende precisamente le caratteristiche dell'androide visto nel gioco in questione.

La 2B qui riprodotta è vestita di tutto punto, con la sua "divisa" originale e la katana d'ordinanza, replicate in maniera notevolmente fedele. Il vestito appare decisamente elaborato e ricco di particolari, così come il resto del make-up tra acconciatura e accessori vari.