Nier: Automata, il cosplay di 2B di xenon_ne è incredibile

Nier Automata è ancora, ormai stabilmente, uno dei soggetti preferiti per le reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come vediamo anche in questo ottimo cosplay di B2 da parte di xenon_ne.

La celebre protagonista del gioco Platinum e Square Enix torna sugli schermi in un cosplay davvero incredibilmente accurato da parte di xenon_ne, che mette in scena una versione particolarmente fedele della ragazza-androide combattente.

La 2B qui riprodotta è vestita di tutto punto, con la sua "divisa" originale, con il caratteristico costume nero con cui inizia il gioco. Sullo sfondo, ovviamente costruito con un montaggio, si staglia uno scenario post-apocalittico perfettamente in linea con la storia narrata. Non c'è dubbio, insomma, che il titolo di Yoko Taro sia rimasto nei cuori di giocatori uomini e donne per diversi aspetti e il gameplay non sembra essere l'unico elemento da ricordare.