NieR: Automata, il cosplay di 2B da narga_lifestream mostra la sua trasformazione

narga_lifestream ha deciso di vestire nuovamente i panni di 2B, l'iconico personaggio di NieR: Automata, in un cosplay che mostra la sua trasformazione nella potentissima ginoide creata da Yoko Taro. Ve l'aspettavate?

Con i suoi oltre 7,5 milioni di copie vendute, NieR: Automata è stato senz'altro un grande successo e il suo affascinante immaginario ha stregato i cosplayer di tutto il mondo, a giudicare dalla gran quantità di tributi a 2B e agli altri personaggi del gioco.

In questo caso Natalia ha fatto il solito, ottimo lavoro per quanto riguarsda costume, accessori, parrucca e movimenti, mettendoci anche un pizzico di umorismo che non guasta mai.