L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Annie Leonhart di narga_lifestream è pronto a combattere

Torniamo nelle tetre atmosfere de L'Attacco dei Giganti come argomento del cosplay di oggi, in questo caso da parte di narga_lifestream, che è riuscita a riprodurre praticamente alla perfezione il personaggio di Annie Leonhart.

Annie è un personaggio piuttosto complesso e sfaccettato, emersa come valida combattente dalle selezioni per il 104° Corpo di Addestramento Reclute ed entrando a far parte successivamente del Corpo di Gendarmeria. Si tratta di una ragazza solitaria e fredda, chiusa e difficilmente avvicinabile, ma è anche in grado di esprimere i propri sentimenti con sincerità, come emerge chiaramente nel corso della storia.

È comunque di un personaggio in grado di emergere in maniera netta, come particolarmente carismatico all'interno del cast de L'Attacco dei Giganti, sia per il suo senso del dovere e della giustizia, sia per la decisione che la caratterizza in combattimento e fuori ma anche per il fatto che di custodire un segreto fondamentale, che emerge nel corso della storia.

Annie ha anche un aspetto estetico piuttosto particolare: nonostante sia spesso oggetto di cosplay con caratteristiche anche sensuali, di per sé non rappresenta proprio un canone di bellezza standard, motivo per cui questo cosplay potrebbe risultare fin troppo "perfetto", vista la bellezza della modella.

