PixelJunk Eden 2 annunciato per PC, PS5 e PS4 con trailer e periodo di uscita

È fondamentalmente il giardino dell'eden quello che veniamo chiamati a salvare, in un tripudio di luci e suoni in grado di creare atmosfere davvero particolari, a tratti psichedeliche, arricchite da effetti visivi di grande impatto.

Già approdato su Nintendo Switch nel dicembre del 2020, seppure un (bel) po' in sordina, il titolo nato dalla mente di Baiyon, già autore di PixelJunk Eden e di Eden Obscura , ci vedrà anche stavolta colorare lo schermo mentre cerchiamo di rivitalizzare il mondo tramite le nostre azioni.

PixelJunk Eden 2 , il secondo episodio dell'originale serie action targata Q-Games, è stato annunciato con un trailer per PC, PS5 e PS4 , con tanto di periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel corso del 2023.

Un'esperienza particolare

Come forse ricorderete, nella nostra recensione di PixelJunk Eden abbiamo parlato del gioco descrivendolo come "un'esperienza significativa e coinvolgente, una sorta di 'trance' che vi proietta in una realtà alternativa mentre saltate da una pianta all'altra, solleticati da musica e colori, acquisendo man man maggiore controllo sull'ambiente inerziale e sulle sue dure regole."

Il sequel riprende i medesimi meccanismi, introducendo una serie di varianti, diversi contenuti e una modalità cooperativa tramite cui condividere queste sensazioni.