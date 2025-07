Annunciata la data di uscita di PixelJunk Eden 2 su PS4, PS5 e PC

Dopo anni di esclusività su Nintendo Switch, PixelJunk Eden 2 si prepara finalmente a sbarcare su PS4, PS5 e PC, via Steam ed Epic Games Store. Q-Games ha fissato la data di uscita su queste piattaforme per il prossimo 10 ottobre.

Contestualmente, sarà disponibile un bundle che includerà anche Dreams of Another, la nuova avventura in terza persona dello studio, anch'essa in uscita lo stesso giorno. Chi sceglierà di acquistare questo pacchetto potrà accedere anticipatamente a entrambi i titoli a partire dal 7 ottobre.