NieR: Automata, le vendite superano i 7,5 milioni di copie fra retail e digitale

NieR: Automata ha totalizzato vendite per oltre 7,5 milioni di copie: lo ha annunciato il profilo Twitter ufficiale giapponese della serie, a conferma degli straordinari risultati ottenuti finora dall'originale titolo diretto da Yoko Taro.

Si tratta all'incirca di mezzo milione di unità in più rispetto ai sette milioni di copie dello scorso novembre: considerando che sono passati sei anni dall'uscita parliamo di prestazioni molto interessanti, a cui probabilmente ha contribuito anche il recente anime tratto dal gioco.

Ambientato diversi anni dopo gli eventi dell'originale NieR, il gioco introduce nuovi personaggi e ci mette in particolare alla guida di 2B, una potentissima ginoide creata da YoRHa per affrontare le Macchine che hanno preso il controllo del pianeta, costringendo i sopravvissuti a rifugiarsi sulla luna.

Come abbiamo scritto ai tempi della recensione di NieR: Automata, il gioco miscela in maniera spettacolare diversi generi videoludici per offrire un'esperienza totalizzante, anche sul piano narrativo e artistico.