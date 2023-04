Fable è in fase di "flighting test" presso Playground Games, in base a un curriculum

In base a quanto emerso dal curriculum online di Simon Kent, specialista in QA presso Playground Games, sembra che Fable stia attualmente attraversando delle fasi di "flighting test" all'interno del team.

Il profilo di Kent riporta la creazione e la disposizione di test che includono anche effetti particolari come fumo, animazioni, e build a vari livelli per consentire delle prove approfondite su varie sezioni del gioco, come normalmente avviene nel corso dello sviluppo attivo di un titolo.

In base a quanto riferito nel curriculum, sembra che questi test avvengano in maniera frequente e regolare presso Playground Games, facendo pensare a continue prove su build di Fable in evoluzione.



Tutto questo ci dice poco dell'attuale stato del gioco, se non il fatto che i lavori procedono a pieno regime, con la divisione dedicata al controllo qualità che è impegnata in prima linea in questo processo.

L'idea è che comunque possa esserci ancora un bel po' da attendere per vedere una versione definitiva di Fable, considerando che i test riportati sembrano effettuati specificamente su componenti particolari del gioco e non su build più o meno complete, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni in base alle vaghe informazioni che possiamo trarre dal profilo di Simon Kent.

Restiamo dunque in attesa di informazioni su Fable, uno dei giochi in assoluto più attesi da parte di Xbox Game Studios ma che sostanzialmente non si è mai visto dall'annuncio con trailer in computer grafica a oggi. Qualche giorno fa abbiamo saputo che lo sviluppo procede bene dal capo di Turn10, che ha fornito il motore grafico alla base del progetto, mentre per VGC la sua uscita sarebbe ancora molto lontana.