Crash Team Rumble, un video di gameplay dalla closed beta con 12 minuti di azione

Crash Team Rumble è protagonista di un video di gameplay pubblicato da Game Informer e tratto dalla closed beta del brawler competitivo, attualmente disponibile per gli utenti che hanno prenotato il gioco su PlayStation o Xbox.

Le sequenze mostrano in azione l'unica modalità accessibile durante questa fase di test, in cui due squadre da quattro giocatori si sfidano a raccogliere e depositare duemila mele prima degli avversari, ottenendole spesso e volentieri rompendo le tradizionali casse di legno.

Abbiamo provato Crash Team Rumble e non c'è dubbio che l'impianto messo a punto da Toys for Bob, già team di sviluppo di Crash Bandicoot 4: It's About Time, sia immediato e divertente, ma anche dotato di tanti risvolti strategici.

I personaggi si dividono infatti in diverse classi e vantano differenze sostanziali che implicano un qualche tipo di organizzazione di gruppo al fine di sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni unità e riuscire nel doppio compito di depositare mele e impedire agli avversari di fare altrettanto.

La versione completa di Crash Team Rumble includerà un maggior numero di contenuti e sarà disponibile a partire dal 20 giugno su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.